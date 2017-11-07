Новичок «Аризоны» Келлер догнал Овечкина в снайперской гонке в очном матче

Американский нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» уже спустя минуту после начала встречи и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 11-ти. По этому показателю форвард, присоединившийся к «Аризоне» в межсезонье, догнал капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.



Лидирует в бомбардирской гонке текущего сезона нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (14 голов), втором идёт Джон Таварес из «Айлендерс» (12 шайб). Овечкин и Келлер делят третье место.

Видео взятия ворот в исполнении Келлера доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.