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175 лет назад 2016
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Новичок «Аризоны» Келлер догнал Овечкина в снайперской гонке в очном матче

Хоккей

Американский нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» уже спустя минуту после начала встречи и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 11-ти. По этому показателю форвард, присоединившийся к «Аризоне» в межсезонье, догнал капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Лидирует в бомбардирской гонке текущего сезона нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (14 голов), втором идёт Джон Таварес из «Айлендерс» (12 шайб). Овечкин и Келлер делят третье место.

Видео взятия ворот в исполнении Келлера доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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