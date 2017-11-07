Гол Овечкина и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Аризону» в ОТ

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В основное время в составе победителей отличились Деванте Смит-Пелли (9-я минута) и Александр Овечкин (35). За «Аризону» голы забили Клейтон Келлер (2) и Кристиан Фишер (7). Победу «Кэпиталз» принёс точный бросок Джона Карлсона на 5-й минуте овертайма.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 19 секунд.
Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».
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