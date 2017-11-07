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Гол Овечкина и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Аризону» в ОТ

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе победителей отличились Деванте Смит-Пелли (9-я минута) и Александр Овечкин (35). За «Аризону» голы забили Клейтон Келлер (2) и Кристиан Фишер (7). Победу «Кэпиталз» принёс точный бросок Джона Карлсона на 5-й минуте овертайма.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 19 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 2 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Келлер – 01:00 (5x5), 0:2 – Фишер (Дворак, Экман-Ларссон) – 06:42 (5x5), 1:2 – Смит-Пелли (Эллер) – 08:41 (5x5), 2:2 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 34:23 (5x4), 3:2 – Карлсон (Оши, Кузнецов) – 64:14 (3x3)

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей
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