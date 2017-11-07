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175 лет назад 2016
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Сборная России U20 потерпела разгромное поражение в первом матче суперсерии

Хоккей

Молодёжная сборная России неудачно начала ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В первом матче подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительно поражение от сборной Западной лиги (WHL) — 0:7.

Первый период завершился с минимальным преимуществом канадцев — 1:0. Однако уже во втором периоде россияне пропустили четыре шайбы, не забросив ни одной в ответ. В заключительном периоде канадцы довели счёт до неприличного.

Сборная WHL — Россия U20 — 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Напомним, что россияне трижды брали верх в ноябрьской серии (2010, 2012 и 2014 годы).

0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало?
«Молодёжка» провально начала суперсерию. Что это было?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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