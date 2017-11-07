Сборная России U20 потерпела разгромное поражение в первом матче суперсерии

Молодёжная сборная России неудачно начала ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В первом матче подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительно поражение от сборной Западной лиги (WHL) — 0:7.

Первый период завершился с минимальным преимуществом канадцев — 1:0. Однако уже во втором периоде россияне пропустили четыре шайбы, не забросив ни одной в ответ. В заключительном периоде канадцы довели счёт до неприличного.

Сборная WHL — Россия U20 — 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Напомним, что россияне трижды брали верх в ноябрьской серии (2010, 2012 и 2014 годы).