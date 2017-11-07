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175 лет назад 2016
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19 из 20 полевых игроков России U20 закончили матч с WHL с отрицательным «+/-»

Хоккей

Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение в стартовом матче Суперсерии с командой WHL со счётом 0:7.

19 из 20 полевых игроков завершили матч с отрицательным показателем полезности. Андрей Алтыбармакян, Максим Цыплаков и Георгий Иванов получили по «-3». С «-2» матч закончили Дмитрий Алексеев, Александр Калинин, Артём Минулин, Даниил Веряев, Даниил Курашов, Данила Моисеев, Никита Макеев, Владислав Кара и Максим Рассейкин. «-1» получили Алексей Полодян, Николай Кныжов, Михаил Мальцев, Артём Манукян, Дамир Рахимуллин, Иван Романов и Егор Зайцев. Единственным игроком, закончившим матч с нулевым показателем полезности, стал Александр Алексеев.

Вратарь Алексей Мельничук сыграл 20 минут и пропустил две шайбы после семи бросков. Владислав Сухачёв за 40 минут отразил 21 бросок из 26.

Видеообзор матча можно посмотреть в «твиттере» WHL.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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