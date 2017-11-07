«Детройт» на выезде переиграл «Ванкувер», Бурмистров очков не набрал

«Детройт Ред Уингз» вырвал победу у «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Даррен Хельм (5-я минута), Мартин Фрк (36) и Томаш Татар (59). За «Кэнакс» голы забили Даниэль Седин (48) и Майкл дель Зотто (50). Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 9 минут 21 секунду, но результативными действиями не отметился.
Эта победа стала для «Детройта» четвёртой в последних пяти матчах.
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