Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Детройт» на выезде переиграл «Ванкувер», Бурмистров очков не набрал

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» вырвал победу у «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Даррен Хельм (5-я минута), Мартин Фрк (36) и Томаш Татар (59). За «Кэнакс» голы забили Даниэль Седин (48) и Майкл дель Зотто (50). Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 9 минут 21 секунду, но результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Детройта» четвёртой в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3 0:1, 0:1, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Хельм (Нильсен, Абделкейдер) – 04:02 (5x5), 0:2 – Фрк – 35:15 (5x4), 1:2 – Седин (Ванек, Седин) – 47:16 (5x5), 2:2 – дель Зотто (Хорват) – 49:30 (4x4), 2:3 – Татар (Абделкейдер, Ларкин) – 58:46 (5x5)
«Хичкок, как в КХЛ, пошёл по второму кругу». Каспарайтис – о неделе в НХЛ
Почему у Радулова нет голов, с кем можно сравнить Задорова и что нужно было сделать с Кросби за удар вратаря.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Детройт Ред Уингз Александр Бурмистров
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент