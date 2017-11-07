100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги игрового дня НХЛ для россиян: "-3" Радулова, 1-й гол Панарина в 11 матчах

Хоккей

В ночь с 6 на 7 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие 10 российских игроков. Александр Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", Артемий Панарин прервал 10-матчевую безголевую серию, Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка.

События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём
А Овечкин не дал догнать себя новичку.

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»21 из 25843:5
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»1+006+120.49-30
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+222+122.405 из 900
Радулов (н)«Даллас»0+100-320.15-10
Панарин (н)«Коламбус»1+023017.49-00
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+102-117.44-10
Бурмистров (н)«Ванкувер»02209.211 из 400
Орлов (з)«Вашингтон»004024.19-11
Куликов (з)«Виннипег»001015.08-10
Зайцев (з)«Торонто»001-124.42-55
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Таблицы НХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент