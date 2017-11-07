Итоги игрового дня НХЛ для россиян: "-3" Радулова, 1-й гол Панарина в 11 матчах

В ночь с 6 на 7 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие 10 российских игроков. Александр Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", Артемий Панарин прервал 10-матчевую безголевую серию, Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка.
События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём
А Овечкин не дал догнать себя новичку.
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|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|21 из 25
|84
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|6
|+1
|20.49
|-
|3
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|2
|2
|+1
|22.40
|5 из 9
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|0
|-3
|20.15
|-
|1
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|2
|3
|0
|17.49
|-
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|0
|2
|-1
|17.44
|-
|1
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|2
|2
|0
|9.21
|1 из 4
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|4
|0
|24.19
|-
|1
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|1
|0
|15.08
|-
|1
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|1
|-1
|24.42
|-
|5
|5