Панарин — о безголевой серии: уверенности не было. Главное, что я не лентяй

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5) и свою безголевую серию, которая прервалась в 11-м матче.

«По-моему, играли неплохо сначала. Удаления нас, конечно, подкосили потом. Много моментов у нас было, «3 в 2» выходов. Может, соперник не успевал, потому что играл второй матч за два дня. У нас было много моментов, надо было решать. Но не решили, за нас всё решили.



С нарушениями были неудачные моменты. Что касается лично моего удаления, то просто клюшка застряла вверху. Даже не боролся толком, просто неудачно она легла ему на щёку. В удалении Савара он падал и как-то зацепил соперника.



На 100% рад оказаться в «Коламбусе». Сезон длинный, мало хорошо стартануть, нужно весь сезон играть без спадов.



Что касается моего гола, то у нас с Лундквистом сделка, что я ему только забиваю. Спасибо ему большое. Уверенности нет. Сначала старался… Не то что старался, но я такой игрок, что если вижу открытого партнёра, то всегда отдам пас, не буду бросать. Неплохие передачи сначала были, не получалось забить у ребят. Потом давление началось, что сам мало забиваю. Все начали меня подгонять, и я сам тоже. От этого пропала уверенность. Много моментов было, а уверенности не было, поэтому не забивал. Сейчас, надеюсь, всё будет нормально. Я уже взрослею, не так переживал, как раньше. Подходил к этому философски. Понятно, что это когда-то пройдёт. Главное, что я не какой-то лентяй, что не хочу играть в хоккей. Просто не получается», — сказал Панарин в эфире телевидения НХЛ.



События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём А Овечкин не дал догнать себя новичку.

Видео интервью Панарина можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.

Видео гола Панарина можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.

