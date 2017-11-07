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175 лет назад 2016
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Форвард университета Денвера: у США есть шанс на ОИ-2018. Было же «Чудо на льду»

Хоккей

Нападающий сборной Денверского университета Трой Терри прокомментировал возможность попадания в олимпийскую сборную США и её шансы на Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпийских Играх, но не думал, что шанс сделать это представится так скоро. Понимаю, что многим болельщикам хотелось бы видеть на Олимпиаде хоккеистов из НХЛ, но и для меня, и для других игроков из колледжей это будет очень интересно. Это возможность представлять свою страну на самом большом спортивном форуме. Что касается шансов сборной США, то вспомните, что в 1980-м произошло знаменитое «Чудо на льду». Команда считалась аутсайдером, но победила Россию и завоевала золото», — приводит слова Терри телекомпания NBC.

В нынешнем сезоне 20-летний Терри набрал 11 (5+6) очков в 8 матчах NCAA, выступая за команду университета Денвера.

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Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Сборная США — Хоккей ОИ-2018
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