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175 лет назад 2016
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Брагин: всё разбирали, но всё равно пропустили 7 голов от WHL. Это очень много

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в первом матче суперсерии с командой WHL (0:7).

«Не забили свои моменты в первом периоде, когда четыре раза выходили «1 в 0», а потом пошли ошибки в обороне. Причём все эти моменты разбирали при подготовке, но всё равно пропустили семь голов. Да, первая игра, да, после тяжёлой дороги, но всё равно это очень много. Будем исправляться, готовиться. Следующая игра уже завтра», — приводятся слова Брагина на официальном сайте ФХР.

0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало?
«Молодёжка» провально начала суперсерию. Что это было?

Видео голов сборной WHL можно посмотреть также в «твиттере» WHL.

Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин
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