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175 лет назад 2016
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«Югра» расторгла контракт с форвардом Антоном Курьяновым

Хоккей

«Югра» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Антоном Курьяновым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом было рассчитано до конца сезона-2018/19.

34-летний форвард выступал за югорский клуб с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате он провёл 18 матчей и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-4". Всего в КХЛ на счету Курьянова 432 матча в составе «Авангарда», «Трактора» и «Югры», в которых он отметился 197 (77+120) баллами за результативность при показателе полезности «+16».

Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
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