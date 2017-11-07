«Югра» расторгла контракт с форвардом Антоном Курьяновым

«Югра» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Антоном Курьяновым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом было рассчитано до конца сезона-2018/19.



34-летний форвард выступал за югорский клуб с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате он провёл 18 матчей и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-4". Всего в КХЛ на счету Курьянова 432 матча в составе «Авангарда», «Трактора» и «Югры», в которых он отметился 197 (77+120) баллами за результативность при показателе полезности «+16».