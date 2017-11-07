Д. Юдин: я не захотел брать кубок Гагарина на день и ни о чём не жалею

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин рассказал, почему не стал проводить день с кубком Гагарина, который завоевал со СКА. В 2015 году Юдин провёл в плей-офф 19 матчей, играя в среднем четыре минуты 25 секунд за игру, а в сезоне-2016/17, когда питерские «армейцы» выиграли второй трофей, провёл только 16 матчей в регулярном чемпионате и ни одного – в плей-офф.

«Я не воспользовался возможностью взять на день кубок Гагарина. На тот момент я не хотел довольствоваться тем, что есть, не был удовлетворён своей игрой, своим игровым временем, но вместе с этим был очень доволен тем, что это игровое время мне всё же давали, пусть его и было мало. Считаю, что не внёс такой большой лепты в завоевание Кубка Гагарина, чтобы забирать его. Можно было бы взять трофей на сутки, но я этого не захотел, чему очень рад – ни о чём не жалею», — цитирует Юдина пресс-служба клуба.