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175 лет назад 2016
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Беспалов — о штрафе: деньги пойдут на лечение Терещенко, которого я еле задел?

Хоккей

Голкипер московского «Спартака» Никита Беспалов прокомментировал свою дисквалификацию на один матч и наложенный денежный штраф. Напомним, вратарь был наказан после матча с московским «Динамо», где он нанёс удар в голову форварду Алексею Терещенко.

«Молодцы! Интересно, на что пойдёт мой штраф? На лечение Терещенко, которого я еле задел рукой? А то, что он влетел в меня коньками и даже не попытался избежать такого момента, это нормально?» — написал хоккеист в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Беспалов дисквалифицирован на 1 матч за удар в лицо въехавшего в него Терещенко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Спартак Алексей Терещенко Никита Беспалов
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