Беспалов — о штрафе: деньги пойдут на лечение Терещенко, которого я еле задел?

Голкипер московского «Спартака» Никита Беспалов прокомментировал свою дисквалификацию на один матч и наложенный денежный штраф. Напомним, вратарь был наказан после матча с московским «Динамо», где он нанёс удар в голову форварду Алексею Терещенко.



«Молодцы! Интересно, на что пойдёт мой штраф? На лечение Терещенко, которого я еле задел рукой? А то, что он влетел в меня коньками и даже не попытался избежать такого момента, это нормально?» — написал хоккеист в своём «инстаграме».

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