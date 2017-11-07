Овечкин: мой гол в большинстве стал важным для «Кэпиталз», наконец-то забили

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой гол в матче с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ). До этого последний раз «столичные» забивали в большинстве 20 октября, с тех пор не реализовав 15 попыток.



«Об этом мы и говорили. Нам просто нужно контролировать шайбу, потому что мы совершенно точно знаем, что надо делать. Иногда это работает, иногда нет. Наконец-то нам удалось забить. И этот гол был очень важным для нас», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.