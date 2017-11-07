Гуськов: у россиян, вернувшихся из НХЛ, не сошлись звёзды

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился своим видением ситуации с российскими хоккеистами, которые в это межсезонье переехали в НХЛ.



«Конечно, НХЛ и КХЛ — разные лиги. Для того чтобы заиграть за океаном, у каждого хоккеиста должно всё совпасть. Не стоит рассматривать ситуацию с точки зрения мастерства игрока, потому что есть очень много факторов, способных на неё повлиять. Возьмём ситуацию с Шипачёвым. Неужели мы можем сказать, что он не мастеровитый игрок? Неужели у него нет таланта и он не показывал хорошей игры как у нас в России, в КХЛ, так и за сборную на чемпионате мира? Здесь действует очень много факторов.



То же самое можно сказать и о Береглазове. Ты можешь просто-напросто попасть к тому тренеру, который не увидит в тебе того игрока, который нужен именно ему. Наставники подбирают хоккеистов под свою схему, концепцию. И генеральные менеджеры при подборе игроков не всегда советуются с ними. Не всегда их решения коллегиальны.



Так что я не думаю, что надо говорить о том, что эти ребята не готовы к НХЛ. По отношению к ним это будет неуважительно. Просто на данный момент ситуация сложилась так. Не стоит говорить, что это плохие игроки. У каждого своя дорога, и у кого-то звёзды сходятся так, что он идёт дальше, а у кого-то возникают сложности», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ 60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.