Ли: выступил бы на ОИ-2018 за сборную Кореи, если бы не легионерский статус

Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли рассказал о приглашении в сборную Южной Кореи.

«Мой отказ выступать за сборную Кореи? Это не то чтобы отказ был. Предложения поступали. Ко мне и тренеры подходили из их сборной. Началось это ещё с Универсиады, где мы играли против корейцев. Просто, на мой взгляд, такой ответ был целесообразным – я в России родился, хочется и выступать за сборную России. Но есть и другое объяснение: быть легионером не особо хочется.



Если бы я не считался легионером после, то, возможно, и выступил бы. Я ведь понимаю, что шанс сыграть за сборную России на Олимпиаде не особо велик… Но мне всё равно хочется увидеть, что такое Олимпийские игры», — цитирует игрока «PRO Хоккей».