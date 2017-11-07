Кагарлицкий: Шипачёв желает «Северстали» удачи, а где играть — решит сам

Нападающий олимпийской сборной России Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что готов при необходимости взять роль лидера в команде.



«Тренерский штаб решит, какую роль мне отведут в команде. Если скажут, что от меня требуется роль лидера, то постараюсь взять её на себя. Не скажу, что взлёт «Северстали» в последнее время удивителен. У нас есть система, она работает и приносит результат. Свитер Шипачёва? Вадик нам желает удачи, это помогает. Идём на шестом месте, выполняем задачу, но останавливаться рано. Основная битва впереди. Важно хорошо начать после перерыва.



Думаю, что Вадим Шипачёв пригодится любой команде. Вадику самому решать, где играть. Он бы и сборной помог, не только олимпийской. Это сильный центр. Матч с американцами получится для олимпийской сборной интересным. Но и немцы со словаками не слабые команды. Но для меня самого интересной видится встреча с Америкой. Если, конечно, попаду в состав.



Я не политик, в политические дела лезть не буду, разберутся без меня. Не рассматриваю варианта, что сборная России может не поехать на Олимпиаду», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.