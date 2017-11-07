Браташ: у Любимова и Коршкова травмы, в олимпийской сборной — кандидаты на ОИ

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке к Кубку Германии, который пройдёт в Аугсбурге с 10 по 12 ноября.



«У Любимова и Коршкова травмы, поэтому они не едут на Кубок Германии, получили повреждения в последних играх. Многие ребята вчера ещё проводили матчи, кто-то позавчера, при таком плотном графике нашего чемпионата времени конкретно на подготовку в сборной просто нет, перерыв просто на соревнования. Одна- две тренировки, будем играть практически с листа. Первая сборная в такой же ситуации.



Мы работаем для первой сборной, чем ближе Олимпиада, тем сотрудничество становится более близким с основной командой. Неслучайно Илья Воробьёв командирован в олимпийскую сборную. Все игроки олимпийской сборной потенциально реальные кандидаты на попадание на Олимпиаду. Здесь, думаю, Илья Петрович будет проводником той системы игры, которая есть в главной сборной, плюс он будет смотреть глазами тренера из главной команды. Как у нас будут роли распределяться, мы решим в рабочем порядке.



На Кубке Германии проведём три матча за три дня, это редкость для нашей сборной, но все в равных условиях находятся. Конечно, сложно физически играть три дня подряд, но не сложнее, чем остальным. Решим, кто будет у нас капитаном. Обычно тренеры назначают капитана, тем более у олимпийской сборной нет постоянного состава. Неслучайно вратари-ветераны едут в составе олимпийской сборной, значит, в этом есть смысл. Поэтому, кто и с кем будет играть, решим с тренерским штабом основной сборной», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Помимо олимпийской сборной России в турнире примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.