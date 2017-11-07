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175 лет назад 2016
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Науменков: ЦСКА было обидно проигрывать СКА, ведь это большие матчи

Хоккей

Защитник олимпийской сборной России Михаил Науменков рассказал о целях перед Кубком Германии.

«Подготовка к Кубку Германии идёт нормально. Собрались, провели восстановительное занятие. Цель на турнир – победить. Большое представительство игроков ЦСКА радует. Все друзья, знакомые. Прошедший отрезок чемпионата оценю для «армейцев» хорошо. Но, конечно, есть моменты, над которыми надо поработать. У нас всё получится. СКА было обидно проигрывать, ведь это большие матчи. В матче с американцами хочется себя проявить, каждый будет стараться. Илья Воробьёв – в олимпийской сборной? Ответственность была бы в любом случае. Никакого дополнительного давления не будет. Скорее больше контакта, общения», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК ЦСКА
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