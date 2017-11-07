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Геннадий Столяров дисквалифицирован на один матч, Дмитрий Марковин — на два

Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел эпизоды двух матчей и вынес по ним решения.

«Ак Барс» — «Торпедо». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на форварда «Торпедо» Геннадия Столярова наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» (Москва) – «Северсталь». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Марковина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва ХК Торпедо Геннадий Столяров
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