Геннадий Столяров дисквалифицирован на один матч, Дмитрий Марковин — на два

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел эпизоды двух матчей и вынес по ним решения.



«Ак Барс» — «Торпедо». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на форварда «Торпедо» Геннадия Столярова наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



«Динамо» (Москва) – «Северсталь». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Марковина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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