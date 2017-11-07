Беспалов — о своих высказываниях по поводу штрафа: мой «инстаграм» был взломан!

Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов объяснил взломом свои критические высказывания по поводу дисквалификации и денежного штрафа.



Напомним, сначала у хоккеиста в «инстаграме» появилось высказывание по поводу наказания от лиги: «Молодцы! Интересно, на что пойдёт мой штраф? На лечение Терещенко, которого я еле задел рукой? А то, что он влетел в меня коньками и даже не попытался избежать такого момента, это нормально?».



Позже Беспалов извинился: «Хочу принести извинения СДК КХЛ, но мой „инстаграм“ был взломан», — написал он на своей странице.

Беспалов — о штрафе: деньги пойдут на лечение Терещенко, которого я еле задел?