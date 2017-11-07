До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Беспалов — о своих высказываниях по поводу штрафа: мой «инстаграм» был взломан!

Хоккей

Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов объяснил взломом свои критические высказывания по поводу дисквалификации и денежного штрафа.

Напомним, сначала у хоккеиста в «инстаграме» появилось высказывание по поводу наказания от лиги: «Молодцы! Интересно, на что пойдёт мой штраф? На лечение Терещенко, которого я еле задел рукой? А то, что он влетел в меня коньками и даже не попытался избежать такого момента, это нормально?».

Позже Беспалов извинился: «Хочу принести извинения СДК КХЛ, но мой „инстаграм“ был взломан», — написал он на своей странице.

Беспалов — о штрафе: деньги пойдут на лечение Терещенко, которого я еле задел?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Никита Беспалов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент