И. Воробьёв: «главнее» меня и Браташа в олимпийской сборной — Олег Знарок

Тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о подготовке к Кубку Германии и уходе из магнитогорского «Металлурга».



«Разберёмся с Браташом, как у нас будут делиться полномочия, отношения у нас нормальные. Кто из нас главнее? Главнее Олег Валерьевич Знарок. Будем стараться играть в тот хоккей, в который основная сборная играет. Многие ребята были на Евротуре и знают требования. Есть понимание насчёт вратарей, вы всё увидите. Все команды на Кубке Германии хорошие, соперники уровня чемпионатов мира. Простых матчей нет, а США в том числе тоже. Нас не могут нервировать слухи о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду, это не в наших руках. Мы готовимся на всех фронтах, верим в лучшее и работаем.



Станет ли у меня теперь больше времени на сборную в связи с отставкой? Может, я завтра контракт подпишу. Обмены в «Металлурге» в последнее время странными не были. Просил ли я новых хоккеистов? Рот не зашит у меня», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

И. Воробьёв: в «Магнитке» много проблем, не хочу копаться в грязном белье Тренер не собирается брать паузу в работе после увольнения из «Металлурга» и хочет возглавить новый клуб.