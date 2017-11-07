Третьяк: с Фазелем не говорил, но мы семья, придерживаемся правил МОК и ИИХФ

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм.



«Мы готовимся к ОИ, у нас тут две команды, у нас есть план подготовки. С ребятами сейчас провёл беседу, рассказал им, что такое Олимпиада. Они знают, конечно, что нужно уважать любого соперника, и у всех есть шанс попасть в Южную Корею. Никаких решений нет, поэтому мы готовимся, ни на что не обращаем внимания. Мы не реагируем на негативный фон. Запасной план? Мы готовимся, никакого запасного плана нет.



Еду 12 ноября в Канаду, там встречусь с Фазелем, будем разговаривать. Пока он мне не звонил. У нас единая семья, мы придерживаемся правил международной федерации и МОК. Мы надеемся, что всё будет хорошо. На слушания по хоккеисткам поедут адвокаты, которые будут защищать интересы наших спортсменок. Сами девушки не поедут.



Пока план не меняли по подготовке на Олимпиаду, запланирован тренировочный лагерь в Корее. Туда мы уже ездили, смотрели условия. Лучше всего адаптироваться на месте. Настроение у ребят боевое. Про премиальные никто не спрашивал», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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