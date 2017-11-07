«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Павла Зубова выиграли четыре из пяти последних встреч.
Заброшенными шайбами в составе хозяев сумели отметиться Игорь Левицкий, Патрик Закриссон и Андрей Ермаков. Единственный гол братиславской команды записал на свой счёт Марек Вьеденски.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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