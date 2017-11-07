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«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Павла Зубова выиграли четыре из пяти последних встреч.

Заброшенными шайбами в составе хозяев сумели отметиться Игорь Левицкий, Патрик Закриссон и Андрей Ермаков. Единственный гол братиславской команды записал на свой счёт Марек Вьеденски.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Слован
Братислава
1:0 – Левицкий (Ермаков, Энлунд) – 06:08 (5x5), 2:0 – Закриссон (Основин, Бергстрём) – 29:23 (5x4), 2:1 – Вьеденски (Бойчак, Микуш) – 42:10 (5x4), 3:1 – Ермаков (Бергстрём, Закриссон) – 46:26 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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