Дюшейн — о первом матче за «Оттаву»: это очень странно, проводить дебют в Швеции

Нападающий Мэтт Дюшейн поделился ожиданиями перед первым матчем за «Оттаву Сенаторз», в котором он сыграет с бывшей командой — «Колорадо Эвеланш».



«Тут много странного. Во-первых, мы играем в Швеции. Это само по себе необычно. Потом мы играем два матча за два дня. Это тяжело. А я буду играть против моих бывших одноклубников. Это самое необычное. С другой стороны, я на каждой тренировке играл против них. Так что многое будет мне знакомо.



Я буду с другой стороны баррикад. На мне будет свитер другого клуба. Но я вижу в этом шанс правильно начать новый этап моей карьеры, потому что у меня есть дополнительная мотивация. Надеюсь, что мы проведём два хороших матча», — цитирует Дюшейна официальный сайт лиги.

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