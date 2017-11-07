Знарок: изначально хотели дать отдохнуть Ковальчуку и Дацюку, к тому же травмы

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о подготовке к Кубку Карьяла.



«Мы не можем сразу оценить состояние команды, сегодня хорошая тренировка прошла, эмоциональная. По виду все подготовлены и бегут, но больше эмоции были. Вчера у некоторых ещё игры были, не знаю, в каком состоянии кто пришёл. Да и времени на это нет. Надеемся, что всё будет хорошо.



Вы же видите, что у нас две сборные. Провели собрание с олимпийской сборной, объяснили ребятам, что среди них тоже есть кандидаты в основу. Нет смысла на один турнир, где три матча, везти пять-шесть звеньев. На Кубке Германии тоже хорошие соперники — США, Словакия и Германия. По истечении этого турнира будем решать. К Кубку Первого канала состав ещё более оптимальный соберётся.



Изначально планировали дать отдохнуть Ковальчуку и Дацюку, потому что смысла нет, мы потом едем на Дальний Восток, физически было бы трудно. К тому же получили микротравмы. Паша, дай бог, будет готов к Кубку Первого канала. У Ильи тоже микротравма», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед Кубком Карьяла