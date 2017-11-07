П. Зубов: Салак и его дети нервничают, что он не может сыграть на ноль

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Слованом» (3:1).



«Начали сегодня хорошо, так, как хотели. Доминировали в начале, но потом нас немного надломили ненужные удаления. Хорошо, что выстояли. Бригады меньшинства сработали отлично. Более того, сегодня в меньшинстве могли и игру сделать, три выхода в ноль создали. Немного мастерство подводит. К сожалению, поработать над этими вещами некогда. Календарь составлен так, что на пятый день перерыва мы вылетаем на выезд. Хотелось бы поработать над техническими данными игроков. Будем как-то выкручиваться. Единственное, что не понравилось, – это когда начали откатываться в третьем периоде, прижимаясь к воротам.



Сборная – это всегда почётно. Верещагину и Основину надо ехать, раскрываться. Желаю только удачи пацанам. Парочку бы дней ребятам после международных матчей отдохнуть, но волей календаря у нас достаточно жёсткий график. Привёл ли себя Салак в оптимальные кондиции? Игра покажет. Сегодня Саша молодец. К сожалению, не смог на ноль опять отыграть. Он нервничает из-за этого. Дети его нервничают. Ждём от него хорошей уверенной игры.



Нам важно было уйти на перерыв в зоне плей-офф. В прошлом сезоне как раз к этой паузе мы вылетели из восьмёрки. Дай бог, что это окажется добрым знаком», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф