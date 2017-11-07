Трямкин — об игре рядом с игроками СКА и ЦСКА: я же не из колхоза. Клуб не важен

Защитник сборной России Никита Трямкин поделился ожиданиями от игры за национальную команду.



«Можно считать, что дебютирую в сборной. Буду биться, стараться, играть только на победу. Рад, что начал забивать голы, Крикунов не напутствовал. Просто поздравил меня, когда пришёл вызов в сборную.



Как чувствую себя среди игроков СКА, ЦСКА? А я с колхоза, что ли? У нас такого нет. Все из разных городов, и не важно, из какого ты клуба. Поменялись с Голышевым, у которого недавно была травма. Я стал чувствовать себя более уверенно, тренеры доверяют, стараюсь», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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