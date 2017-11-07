Капризов: был бы рад Шумакову и Шалунову, но советовать тренеру — не моё дело

Нападающий сборной России Кирилл Капризов рассказал, что следит за новостями об ОИ-2018.



«С Володей Ткачёвым мы уже играли в сборной, а с Гусевым в первый раз. Все знают, какой это хоккеист. Ожидания положительные, хотим выиграть турнир, постоянно выкладываться. Посмотрел с утра, как команда Валерия Брагина проиграла 0:7. Меня не хватает? Там есть кому сыграть. Не считаю, что я уже в составе и незаменим. Надо каждый день доказывать. До Олимпиады ещё очень много времени.



Конечно, я был бы рад, если бы Шумаков и Шалунов были в первой команде. Это мои друзья и партнёры. Но что-то советовать тренеру – не моё дело. Будет неправильно, если Россия не поедет на ОИ-2018. Все должны ехать, кто это заслужил. Читаю новости на эту тему», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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