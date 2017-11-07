Вышински: если КХЛ не отпустит игроков на ОИ, это отразится на сборной Канады

Обозреватель ESPN Грег Вышински поделился мнением о возможном отказе КХЛ от участия в ОИ-2018.



«Решение, которое может принять МОК, будет иметь чрезвычайные последствия для олимпийского хоккейного турнира. Ожидается, что олимпийский комитет выпустит санкции против России в начале декабря, когда будет опубликован независимый доклад Всемирного антидопингового агентства, а глава МОК Томас Бах уже пообещал, что его организация отреагирует самым жёстким образом на скандал, связанный с российским допингом. Как стало известно, при худшем сценарии КХЛ может запретить игрокам с действующими контрактами уезжать на Олимпиаду. Это серьёзно повлияет не только на сборную России, но и на другие сборные – например канадскую, у которой на Кубке Карьяла 15 хоккеистов из КХЛ, или американскую, у которой 7 игроков из этой лиги на Кубке Германии. А сами игроки пока находятся в полном неведении относительно того, что на самом деле может сделать КХЛ.



Скорее всего, России не запретят полностью участвовать в Олимпиаде, особенно после того, как ассоциация национальных олимпийских комитетов выступила с заявлением, опровергающим этот вариант. Но степень серьёзности санкций МОК остаётся предметом обсуждения. Санкции варьируются от того, чтобы не проигрывать российский гимн, до отсутствия делегации на церемониях открытия и закрытия, а также возможного выступления под нейтральным флагом. Хоккейный мир, в том числе два десятка североамериканских мигрантов, ждут решения и реакции России на него», — резюмирует Вышински.

«Наши мигранты ждут решения КХЛ по Олимпиаде». Что обсуждают в Америке За океаном ждут решения МОК и КХЛ, а Дадонова ставят в пример Шипачёву.