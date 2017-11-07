Эберле: хочется обыграть «Эдмонтон», там я оказался не нужен

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился ожиданиями перед матчем с бывшей командой — «Эдмонтон Ойлерз».



«Хочется обыграть их. Ты оказался не нужен, поэтому хочется показать, на что способен, хочется завести новых партнёров, чтобы победить. Это главное. Если в бывшей команде есть друзья, бьёшься ещё сильнее.



Надо понять тактику и манеру игры команды. Но на это нужно время. Забивать всегда приятно. Если есть шанс, надо его реализовать. Расстраиваешься, если этого не происходит. Но сейчас все складывается удачно. Хочется, чтобы везение продолжалось как можно дольше», — цитирует Эберле официальный сайт лиги.

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