Бойчак: рад, что остался в КХЛ, — здесь есть шанс попасть на Олимпиаду

Защитник братиславского «Слована» Зак Бойчак прокомментировал поражение команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (1:3) и дальнейшие карьерные планы.



«Хорошие впечатления от возвращения в Новосибирск. Обе команды борются за место в плей-офф, но «Сибирь» оказалась чуточку лучше, особенно в первые два периода. Хозяева смогли забить и уйти в отрыв, «Словану» было тяжело отыграться. Перед матчем побеседовал с несколькими бывшими партнёрами по «Сибири», было очень приятно пообщаться, пожелал удачи. Нашему тренерскому штабу никаких советов про новосибирцев не давал. С тем же Салаком я не так много сыграл вместе, а что он отличный вратарь, любит выигрывать, ведёт себя достаточно агрессивно, все знают. Мы старались загружать шайбу поглубже в его зону, были моменты в большинстве, но забить смогли только однажды.



Я вернулся в КХЛ после крайне неудачного прошлого сезона. Мыслей подписаться на пробный контракт в Северной Америке у меня не было, я хотел прибавить, вернуть свою игру и сделать это именно в КХЛ. Здесь не так много матчей, много известных техничных хоккеистов, не так много жёсткой игры и драк – это хорошая лига для меня. «Слован» был удачным вариантом, здесь я играю по 20 минут за матч, есть возможность проявить себя в большинстве. Рад, что карьера продолжается именно так. Есть ли мысли о поездке на Олимпиаду? Да, моя цель – попасть в сборную. Разговаривал с тренерским штабом три недели назад. У меня было матчей десять, в которых я не показал лучшей игры, но затем удалось выправить и наладить игру, набрать очки. Надеюсь, смогу сохранить этот темп, выступлю на контрольном турнире в России и поеду на Олимпийские игры», — сказал Бойчак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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