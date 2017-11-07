Варламов — об играх НХЛ в Стокгольме: необычно здесь находиться, помню ЧМ-2012

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился впечатлениями об играх регулярного чемпионата, которые пройдут в Швеции.



«Это очередные два матча НХЛ. Очень важные два матча. Мы хотим взять четыре очка. Но в то же время, конечно, нельзя отделаться от мысли, что находиться в Стокгольме посреди сезона — это, как бы выразиться, интересно. ЧМ-2012? Помню тот год, мы жили рядом со стадионом. Я запомнил то время. Вообще, Стокгольм — хороший город, получаю огромное удовольствие от пребывания здесь. Знаю, сюда приедет много российских болельщиков.



Обмен Дюшейна? Я впервые в карьере видел обмен во время игры. Конечно, слухов было много. Все знали, что он будет обменян, но когда в середине первого периода он ушел, стало не по себе», — цитирует Варламова официальный сайт лиги.

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