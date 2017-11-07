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175 лет назад 2016
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Райан Гецлаф пропустит два месяца из-за перелома костей лица

Хоккей

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф перенёс операцию на скуловой кости, информирует официальный «твиттер» команды со ссылкой на генерального менеджера «дакс» Боба Мюррея. Восстановление 32-летнего хоккеиста займёт как минимум два месяца.

Хоккеист свою последнюю встречу проводил 30 октября, но не сумел доиграть встречу с «Каролиной Харрикейнз» из-за попадания шайбы в лицо. В сезоне хоккеист принял участие в шести встречах, записав на свой счёт 7 (1+6) результативных баллов.

Посмотреть видео травмы Гецлафа можно на сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт "Анахайм Дакс" Сообщить об ошибке
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