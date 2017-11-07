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175 лет назад 2016
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Задоров: я дружил с Дюшейном и расстроился после его обмена

Хоккей

Российский защитник «Колорадо Эвеланш»Никита Задоров прокомментировал обмен нападающего Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз» и поделился ожиданиями от матчей в Швеции.

«Родители позже приедут ко мне в Денвер. Мне здесь все нравится. Это что-то новое, интересное. Поближе к дому играть тоже прикольно. Вообще я здесь играл только в детстве, а молодежный чемпионат мира проходил в Мальме. Это далековато, но все равно Швеция.

Дюшейн? Я с ним дружил и, конечно, расстроился», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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