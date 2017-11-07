Форвард Владимир Тарасенко залечил повреждение

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сумеет принять участие во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует североамериканский журналист Лу Корач в своём «твиттере».



25-летний Тарасенко получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4). Позже из-за повреждения россиянин не смог завершить тренировку с командой.



Тарасенко в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 15 встречах и записал на свой счёт 16 (7+9) результативных баллов при показателе полезности "+12" и 4 минутах штрафного времени.

Тарасенко получил повреждение