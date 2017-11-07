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175 лет назад 2016
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Яромир Ягр, пропустивший шесть матчей, сумеет принять участие в игре с «Кэнакс»

Хоккей

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр вернется в состав команды и сумеет сыграть во встрече с «Ванкувер Кэнакс», информирует Sportsnet. 45-летний хоккеист принял участие в утренней тренировке клуба.

Последнюю встречу в чемпионате чешский хоккеист провёл 22 октября с «Миннесотой Уайлд», после чего не выходил на лёд в шести матчах подряд. Ранее ветеран заявил, что вернётся в состав команды, только когда почувствует себя полностью готовым.

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Ягр: вернусь в состав «Флэймз» только полностью готовым. Не хочу отбывать номер
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Калгари Флэймз Яромир Ягр
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