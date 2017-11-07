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175 лет назад 2016
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Миронов: нет времени отвлекаться на обмены, нужно бороться за место в составе

Хоккей

Защитник системы «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов рассказал, что его не волнуют трансферы команды, в частности, обмен нападающего Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз». 23-летний Миронов провёл четыре игр за основную команду.

«Это не моя задача. Моя задача — бороться за место в составе, работать на каждой тренировке. У меня нет времени отвлекаться на другие факторы», — приводит слова Миронова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Колорадо Эвеланш Андрей Миронов
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