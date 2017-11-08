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175 лет назад 2016
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Луонго вышел на чистое 3-е место по количеству матчей в НХЛ среди вратарей

Хоккей

Голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Для 38-летнего канадца эта встреча стала 972-й в лиге. По этому показателю Луонго обошёл Терри Савчука (971 матч) и вышел на чистое третье место среди вратарей в истории НХЛ.

Лидером по количеству игр в НХЛ среди голкиперов остаётся Мартин Бродо — 1266. На втором месте расположился Патрик Руа — 1029.

В нынешнем сезоне Луонго принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 18 шайб.

Тренер вратарей «Флориды»: если Луонго сохранит настрой, то будет играть отлично
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Мартин Бродо Патрик Руа
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