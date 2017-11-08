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«Питтсбург» победил «Аризону», в активе Малкина — гол и два ассиста

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «пингвинов» отличились Джастин Шульц (1-я минута), Евгений Малкин (4) и Фил Кессел (47). В активе Малкина также две результативные передачи. За «Аризону» шайбу забросил Тобиас Ридер (41).

Эта победа стала для «Питтсбурга» второй за последние шесть матчей. «Аризона» потерпела четвёртое поражение в пяти играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1 2:0, 0:0, 1:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Шульц (Малкин, Кессел) – 00:59 (5x5), 2:0 – Малкин (Кессел, Гюнцель) – 03:07 (5x5), 2:1 – Ридер (Фишер, Экман-Ларссон) – 40:26 (5x5), 3:1 – Кессел (Хёрнквист, Малкин) – 46:06 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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