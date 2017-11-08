«Питтсбург» победил «Аризону», в активе Малкина — гол и два ассиста

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «пингвинов» отличились Джастин Шульц (1-я минута), Евгений Малкин (4) и Фил Кессел (47). В активе Малкина также две результативные передачи. За «Аризону» шайбу забросил Тобиас Ридер (41).

Эта победа стала для «Питтсбурга» второй за последние шесть матчей. «Аризона» потерпела четвёртое поражение в пяти играх.