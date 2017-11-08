Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Нью-Джерси»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы забили Владимир Тарасенко (39-я минута), Джейден Шварц (41) и Брэйден Шенн (60). Тарасенко также отметился двумя голевыми передачами. За «дьяволов» шайбу забросил Блейк Коулман (4).

В ещё одном матче «Эдмонтон Ойлерз» на выезде в овертайме переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. Нападающий «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 8 минут 3 секунды.