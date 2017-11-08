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Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Нью-Джерси»

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы забили Владимир Тарасенко (39-я минута), Джейден Шварц (41) и Брэйден Шенн (60). Тарасенко также отметился двумя голевыми передачами. За «дьяволов» шайбу забросил Блейк Коулман (4).

В ещё одном матче «Эдмонтон Ойлерз» на выезде в овертайме переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. Нападающий «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 8 минут 3 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Коулман (Бойл, Мур) – 03:35 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Шенн) – 38:57 (5x5), 1:2 – Шварц (Тарасенко, Шенн) – 40:32 (5x4), 1:3 – Шенн (Тарасенко) – 59:03 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Лучич) – 21:59 (5x5), 1:1 – Эберле (Барзал) – 24:43 (5x5), 1:2 – Макдэвид (Драйзайтль) – 60:38 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Владимир Тарасенко Николай Кулёмин
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