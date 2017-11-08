100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Питтсбург» — «Аризона»: Малкин признан первой звездой матча

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» со счётом 3:1.

Во всех трёх голах «пингвинов» поучаствовал Евгений Малкин. Он забил победный гол, а также сделал две передачи. Форвард провёл на льду 18 минут пять секунд и нанёс пять бросков по воротам. В этом сезоне россиянин провёл 16 матчей и набрал 15 (6+9) баллов за результативность.

Второй звездой стал Фил Кессел, третьей — Джастин Шульц, на счету которых заброшенные шайбы.

Видео гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент