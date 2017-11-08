«Питтсбург» — «Аризона»: Малкин признан первой звездой матча

«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» со счётом 3:1.



Во всех трёх голах «пингвинов» поучаствовал Евгений Малкин. Он забил победный гол, а также сделал две передачи. Форвард провёл на льду 18 минут пять секунд и нанёс пять бросков по воротам. В этом сезоне россиянин провёл 16 матчей и набрал 15 (6+9) баллов за результативность.

Второй звездой стал Фил Кессел, третьей — Джастин Шульц, на счету которых заброшенные шайбы.



Видео гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.