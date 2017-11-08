Тарасенко — о матчах НХЛ в Швеции: надеюсь, когда-нибудь сделают игры в России

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о целях на сезон, поделился мнением о ситуации с Вадимом Шипачёвым, который находится в процессе расторжения контракта с «Вегас Голден Найтс», а также выразил надежду, что однажды НХЛ проведёт матчи и в России. «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» 10 и 11 ноября сыграют два матча в Швеции.

«Стараемся играть друг за друга, просто получаем удовольствие от хоккея. Не получается забивать у меня. Много моментов, надо забивать больше. Хорошо, что выигрываем, что другие ребята забивают. Стараюсь работать над реализацией.



Не знаю, что происходило у Шипачёва в «Вегасе». Он хороший игрок и человек, уверен, что у него всё будет хорошо.



Что касается целей на сезон – надо стараться больше забивать, выиграть кубок и достичь индивидуальных призов. Думаю, все хотят это сделать. Хочу совершенствоваться с каждым годом, иначе нет смысла играть.



Игры НХЛ в Швеции – очень хорошее мероприятие. Конечно, командам тяжело будет летать туда-сюда. Но такой шанс, возможно, раз в жизни будет, чтобы увидеть вживую игры. Надеюсь, когда-нибудь сделают игры в России», — сказал Тарасенко в эфире телевидения НХЛ.

Видео интервью Тарасенко можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.