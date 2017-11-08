«Ванкувер» на выезде одолел «Калгари»

«Ванкувер Кэнакс» одержал выездную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Сэм Ганье (16-я минута), Томас Ванек (36), Дерек Дорсетт (39), Бо Хорват (45) и Хенрик Седин (45). За «Калгари» голы забили Дуги Хэмилтон (20), Джонни Годро (32) и Майк Ферланд (38). Нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 18 секунд.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Флэймз».