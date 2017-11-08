100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ванкувер» на выезде одолел «Калгари»

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал выездную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Сэм Ганье (16-я минута), Томас Ванек (36), Дерек Дорсетт (39), Бо Хорват (45) и Хенрик Седин (45). За «Калгари» голы забили Дуги Хэмилтон (20), Джонни Годро (32) и Майк Ферланд (38). Нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 18 секунд.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 5 1:1, 2:2, 0:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Ганье (Седин, Ванек) – 15:38 (5x4), 1:1 – Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) – 19:49 (5x4), 2:1 – Годро (Броди, Монахан) – 31:51 (5x4), 2:2 – Ванек (дель Зотто, Бьега) – 35:09 (5x5), 3:2 – Ферланд – 37:27 (5x5), 3:3 – Дорсетт (Саттер, Хаттон) – 38:20 (4x5), 3:4 – Хорват (Бисер, Хаттон) – 44:12 (5x4), 3:5 – Седин (Седин, Виртанен) – 44:50 (5x5)
На горящем стуле. Генменеджеры НХЛ, которых могут уволить
Генеральных менеджеров меняют не так часто, как тренеров, но и такие отставки иногда бывают. С кем из клубных боссов НХЛ могут попрощаться?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент