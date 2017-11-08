Малкин после матча с «Аризоной» в шутку вызвал на бой Пола Биссонетта

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после матча с «Аризоной Койотс» (3:1) опубликовал видео в своём «твиттере», в котором катается на льду «Пи Пи Джи Пэйнтс Арены» в кофте и шортах и в шутку вызывает на бой Пола Биссоннета, который снимает на камеру.



«Давай, давай, я хочу подраться!» — кричит Малкин и машет руками.



«Танцуй для меня, Джино. Я тебя убью. Лучше поговори с Джимом (Рутерфордом, генеральным менеджером «Питтсбурга». – Прим. «Чемпионата»), чтобы меня взяли в команду», — смеётся Биссоннет.



Биссоннет в 2005-2009 годах выступал в системе «Питтсбурга», а в конце сезона-2016/17 объявил о завершении карьеры. В настоящее время он работает комментатором матчей «Аризоны» и приехал в Питтсбург с командой на игру.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» Евгения Малкина.