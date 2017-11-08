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175 лет назад 2016
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«Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: Тарасенко признан первой звездой матча

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1.

Нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко поучаствовал во всех голевых комбинациях своей команды и был признан первой звездой матча. Он сравнял счёт во втором периоде, а затем сделал две передачи.

Тарасенко провёл на льду 18 минут 44 секунды, нанёс семь бросков в створ и завершил матч с показателем полезности «+2». В этом сезоне на счету россиянина восемь голов и 11 передач в 16 матчах.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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