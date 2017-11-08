Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забивает в 3-м матче, «-2» Панарина

В ночь с 7 на 8 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Евгений Малкин и Владимир Тарасенко набрали по три очка, Александр Овечкин забил в третьем матче подряд, а Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности "-2".

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Малкин (н) «Питтсбург» 1+2 0 5 +2 18.05 5 из 11 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+2 0 7 +2 18.44 - 0 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 2 5 0 19.34 - 5 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 2 1 0 18.53 9 из 16 1 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 2 -2 22.37 - 1 1 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 4 -2 20.29 - 1 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 0 1 0 11.18 2 из 4 0 0 Кулёмин (н) «Айлендерс» 0 0 0 0 8.03 0 из 1 1 2 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 5 0 24.24 - 3 2 Антипин (з) «Баффало» 0 0 0 +2 14.48 - 1 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 4 0 0 18.24 - 2 1

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