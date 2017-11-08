Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забивает в 3-м матче, «-2» Панарина

В ночь с 7 на 8 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Евгений Малкин и Владимир Тарасенко набрали по три очка, Александр Овечкин забил в третьем матче подряд, а Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности "-2".
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+2
|0
|5
|+2
|18.05
|5 из 11
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+2
|0
|7
|+2
|18.44
|-
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|2
|5
|0
|19.34
|-
|5
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|2
|1
|0
|18.53
|9 из 16
|1
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|2
|-2
|22.37
|-
|1
|1
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|4
|-2
|20.29
|-
|1
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|1
|0
|11.18
|2 из 4
|0
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|0
|0
|8.03
|0 из 1
|1
|2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|5
|0
|24.24
|-
|3
|2
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|+2
|14.48
|-
|1
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|4
|0
|0
|18.24
|-
|2
|1
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