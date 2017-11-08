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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забивает в 3-м матче, «-2» Панарина

Хоккей

В ночь с 7 на 8 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Евгений Малкин и Владимир Тарасенко набрали по три очка, Александр Овечкин забил в третьем матче подряд, а Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности "-2".

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Малкин (н)«Питтсбург»1+205+218.055 из 1100
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+207+218.44-00
Овечкин (н)«Вашингтон»1+025019.34-50
Кузнецов (н)«Вашингтон»021018.539 из 1610
Панарин (н)«Коламбус»002-222.37-11
Дадонов (н)«Флорида»004-220.29-10
Бурмистров (н)«Ванкувер»001011.182 из 400
Кулёмин (н)«Айлендерс»00008.030 из 112
Орлов (з)«Вашингтон»005024.24-32
Антипин (з)«Баффало»000+214.48-10
Емелин (з)«Нэшвилл»040018.24-21

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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