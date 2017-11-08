«Лос-Анджелес» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»

«Лос-Анджелес Кингз» на выезде победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В основное время в составе «Кингз» отличились Анже Копитар (17-я минута), Адриан Кемпе (40) и Дастин Браун (46). За «Дакс» голы забили Джаред Болл (7), Сами Ватанен (13) и Рикард Ракелль (35). Победу «Лос-Анджелесу» принёс точный бросок Ника Шора на четвёртой минуте овертайма.

Это поражение стало для «Анахайма» четвёртым подряд.

События дня НХЛ. Тарасенко и Малкин в погоне за Кучеровым Овечкин тоже забил, но выиграть не получилось.

Видео гола Шора можно посмотреть также в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».