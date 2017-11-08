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«Лос-Анджелес» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» на выезде победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В основное время в составе «Кингз» отличились Анже Копитар (17-я минута), Адриан Кемпе (40) и Дастин Браун (46). За «Дакс» голы забили Джаред Болл (7), Сами Ватанен (13) и Рикард Ракелль (35). Победу «Лос-Анджелесу» принёс точный бросок Ника Шора на четвёртой минуте овертайма.

Это поражение стало для «Анахайма» четвёртым подряд.

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НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 4 2:1, 1:1, 0:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Болл (Монтур, Шоу) – 06:01 (5x5), 2:0 – Ватанен (Ракелль) – 12:26 (5x5), 2:1 – Копитар (Иафалло, Маззин) – 16:58 (5x5), 3:1 – Ракелль (Мэнсон, Грант) – 34:52 (5x5), 3:2 – Кемпе (Пирсон, Тоффоли) – 39:01 (5x5), 3:3 – Браун (Иафалло, Копитар) – 45:49 (5x4), 3:4 – Шор (Браун, Куик) – 63:51 (3x3)

Видео гола Шора можно посмотреть также в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс Лос-Анджелес Кингз
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