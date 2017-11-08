«Каролина» — «Флорида»: невероятный сейв Луонго на Скиннере

«Флорида Пантерз» уступила «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:3.



Вратарь «пантерз» Роберто Луонго в начале второго периода при счёте 0:0 совершил невероятный сейв. Дерек Райан из-за ворот отдал передачу на дальнюю штангу Джеффу Скиннеру, который бросал в пустой угол, но Луонго успел дотянуться и ловушкой поймать шайбу на ленточке, продемонстрировав отличную реакцию.

Луонго в этом матче отразил 45 из 47 бросков — 95,7%.

Видео сейва Луонго можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.