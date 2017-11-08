Мальцев — о дубле в матче с WHL: сегодня прорвало, давно хотел таких эмоций

Нападающий молодёжной сборной России Михаил Мальцев прокомментировал победу во втором матче суперсерии со сборной WHL (4:3) и свой дубль.

«Шайба всё равно должна была когда-нибудь залететь. Мы прекрасно это понимали, подбадривали друг друга на скамейке, что сейчас вот-вот зайдёт. Зашла. Дубли в принципе давно не делал, а тут ещё и за сборную. Так-то у меня больше пасы получается отдавать, а сегодня прорвало. Давно хотел испытать такие эмоции.



Думаю, они где-то расслабились после 3:0, а нам надо было вытаскивать матч. Поэтому пытались подловить в любом моменте.



В первой игре не сразу получилось адаптироваться к площадке, к быстрой, силовой игре канадцев, да и долгая дорога из России прилично вымотала. Сегодня было уже легче», — цитирует Мальцева пресс-служба ФХР.