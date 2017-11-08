Коваленко: профсоюз подготовит обращение в прокуратуру по долгам «Торпедо»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что организация готовит документы для обращения в прокуратуру по задолженностям «Торпедо». Клуб обязался выплатить долги 6 ноября.

«Шестое было выходным днём, поэтому дождались вторника, но, к сожалению, и 7 ноября, если судить по нашим разговорам с хоккеистами „Торпедо“, деньги им не пришли. Новая и последняя информация от руководства нижегородского клуба: на этой неделе долги будут железно закрыты.

Тем не менее мы не намерены ждать. Будем подстраховываться — и уже завтра начинаем подготовку обращения в прокуратуру по поводу невыплат в «Торпедо». Убеждены, такая работа как минимум не помешает", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.